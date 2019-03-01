Министр здравоохранения Алтайского края рассказал о «потребительском экстремизме» пациентов

В России и Алтайском крае растет количество претензий к врачам по поводу качества оказания медпомощи. Пациенты и их родственники часто стремятся получить материальную выгоду от конфликтов. Об этом рассказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов, а председатель комитета АКЗС про здравоохранению и науке Александр Лазарев назвал такие случаи «потребительским экстремизмом».

По мнению Попова, противостояние медицинских и пациентских организаций растет из-за того, что население при заболеваниях предпочитает получать консультации не у врача, а в интернете.

Дмитрий Попов,

министр здравоохранения Алтайского края:

Пациент сам себе назначает лекарства и сам себя лечит. В дальнейшем приходит к врачу с, так скажем, тяжелым анамнезом. И, увы, не всегда у врача получается исправить ситуацию.

Чтобы врачебная помощь была эффективной, должен постараться и сам пациент: вести здоровый образ жизни, избегать неоправданного риска, точно излагать жалобы врачу и четко выполнять все его рекомендации.

Часто пациенты и их родственники пытаются получить материальную выгоду от медицинских организаций, даже когда нет никаких признаков некачественного оказания медпомощи или когда негативные последствия сильно преувеличены.

По словам Александра Лазарева, это вредит в первую очередь самим пациентам, поскольку порождает феномен так называемой «защитной медицины». Его суть в том, что медработник будет выбирать только те методы диагностики и лечения, которые несут наименьшие риски с точки зрения пациентских претензий. Эти методы могут быть недостаточными и неэффективными.

По мнению Дмитрия Попова, такая тенденция совершенно точно ставит крест, например, на новых технологиях. Врач не будет использовать современные методы лечения, поскольку в этом случае высок риск в случае чего быть «виновным».