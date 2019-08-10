Глава Минздрава заявил, что зарплата врачей в крае составляет более 47 тысяч рублей

Средняя зарплата врачей и медицинского персонала в Алтайском крае растет, а вот количество коек в медучреждениях необходимо еще сократить до норматива. Такие ответы дал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе «правительственного часа».

Ответы на заданные министру вопросы опубликовала на своем сайте фракция партии «Справедливая Россия» в АКЗС.

На вопрос о реальных зарплатах в медицине на Алтае Дмитрий Попов ответил, что «средняя зарплата врачей действительно составляет 47 692 рубля, среднего медперсонала 24 757 рублей и младшего медперсонала — 23 055 рублей. При этом зарплата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевых показателей».

Недавно принятое решение об увеличении окладов медработников до двух «реализуется в пределах установленного фонда оплаты труда одновременно с сохранением целевых показателей зарплаты». При этом повышение окладов произошло за счет перераспределения выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Дмитрий Попов также признался, что в крае существует избыток круглосуточных коек в медучждениях. «За 2016−2018 годы в крае оптимизировали 1020 коек, при этом коечный фонд не доведен до норматива: избыток составляет 3,8 тыс. (18,7, тыс. при нормативе 15,9 тыс. коек)», — цитирует ответ министра «СР».

При этом министр, по сообщению «эсэров», не считает ситуацию с заболеваемостью в крае критичной. По его словам, показатели смертности в последние 10 лет расцениваются как стагнация. А рост заболеваемости свидетельствует о доступности медицинской помощи, так как для установления диагноза больной должен попасть на прием к врачу.