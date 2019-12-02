Министр здравоохранения назвала российскую медицину эталонной

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала систему здравоохранения страны эталонной по сравнению с рядом других стран, пишет ТАСС.

По ее мнению, недочеты в этой системе возникают локально из-за недоработки конкретных чиновников или врачей.

«Если кто-то из вас получал лечение в Германии, в Израиле, в Америке, в других странах, то вы совершенно по-другому взглянете, вернувшись сюда, на то, как организована помощь в России. Сейчас, просто для общего понимания, наша модель является одной из эталонных в мире», — процитировал Скворцову ТАСС.

Министр здравоохранения отметила, что только в России у пациента есть возможность бесплатно вызвать врача на дом.

Скворцова также сказала, что в других странах больные ожидают МРТ и КТ по бесплатным программам более трех недель. Например, в Великобритании ожидание лечения по госпрограммам занимает шесть месяцев. В России же, по словам министра, со следующего года при подозрении на рак можно будет сделать томографию в течение недели.