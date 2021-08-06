Министр здравоохранения призывает вакцинироваться от COVID-19 до сезона гриппа

По словам Мурашко, профилактика позволит избежать подъема заболеваемости и его тяжелого течения. Он заметил, что госконтракты на поставки вакцин от гриппа в регионы уже заключены. По его словам, ожидается, что со следующей недели вакцина начнет поступать в некоторые регионы.

Федеральное медико-биологическое агентство зарегистрировало новую четырехвалентную вакцину от гриппа. Отмечается, что по оценке иммуногенности, новая вакцина «Флю-М Тетра» показала превосходящие препарат сравнения результаты. Сообщается, что она формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа, согласно рекомендациям ВОЗ.

Обратите внимание, что по рекомендации Минздрава, прививку от гриппа можно делать не раньше чем через месяц после вакцинации от коронавируса.