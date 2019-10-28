Министр здравоохранения прокомментировала возможность эвтаназии в России

Отвечая в эфире радиостанции «Комсомольская правда» на вопрос о том, насколько возможно введение эвтаназии в будущем в России, Скворцова отметила, что сложность в разных странах такой вопрос решается референдумом, в частности, из-за различий в преобладающих религиях.
«Кроме того, существуют и другие способы избавления от страданий — сильнодействующие наркотические препараты, которые мы целенаправленно завозим их в страну. То, что называется паллиативной помощью, сейчас очень активно развивается в нашей стране», — отметила глава Минздрава.
Скворцова отметила, что в таких странах, как Нидерланды, Бельгия, Люксембург и США, злоупотребляют правом на эвтаназию.
Эвтаназия — процедура по ускорению смерти больного по его просьбе. В России она запрещена 45 статьей федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», в которой отказ искусственно поддерживать жизнь пациента тоже расценивается как эвтаназия.