Министр здравоохранения прокомментировала возможность эвтаназии в России

Главы Минздрава Вероника Скворцова заявила, что вопрос введения эвтаназии в России должен решаться народом, но пока сложно прогнозировать, как именно это будет происходить, нет даже сроков рассмотрения этого вопроса, пишет РБК.

Отвечая в эфире радиостанции «Комсомольская правда» на вопрос о том, насколько возможно введение эвтаназии в будущем в России, Скворцова отметила, что сложность в разных странах такой вопрос решается референдумом, в частности, из-за различий в преобладающих религиях.

«Кроме того, существуют и другие способы избавления от страданий — сильнодействующие наркотические препараты, которые мы целенаправленно завозим их в страну. То, что называется паллиативной помощью, сейчас очень активно развивается в нашей стране», — отметила глава Минздрава.

Скворцова отметила, что в таких странах, как Нидерланды, Бельгия, Люксембург и США, злоупотребляют правом на эвтаназию.

Эвтаназия — процедура по ускорению смерти больного по его просьбе. В России она запрещена 45 статьей федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», в которой отказ искусственно поддерживать жизнь пациента тоже расценивается как эвтаназия.