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26 июня 15°C

Министр здравоохранения рассказал, как намерен снизить смертность в Алтайском крае

Уровень смертности в Алтайском крае превышает среднероссийский показатель. Создание онкологических амбулаторий, смена принципов госпитализации и тотальное обучение медперсонала современным технологиям позволят снизить количество летальных исходов. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов на правительственном часе в краевом законодательном собрании.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

Основные силы алтайский минздрав планирует сосредоточить на болезнях, которые становятся частыми причинами смерти — инфаркт, инсульт, пневмония, онкологические заболевания. Сегодня край находится на 10 месте вместе с Кемеровской областью по результатам 2018 года по смертности населения — 14,2% от общего населения (в среднем по России — 12,4%).

По словам Дмитрия Попова, с начала 2019 года в крае внедрили технологии, которые позволяют госпитализировать пациента не в приемный покой ближайшего стационара, а сразу на уровень крупных межрайонных центров.

По результатам пяти месяцев 2019 года так называемая госпитальная летальность (когда пациент умирает в медучреждении) от инфаркта миокарда снизилась на 33%, от пневмонии на 36%, от инсультов на 2,7%.

Планируется дальнейшее формирование крупных межрайонных медицинских центров, которые «замкнут» на себе пациентов из нескольких районов, чтобы им не приходилось ездить в Барнаул. На это потратят порядка 480 млн рублей.

Дмитрий Попов.
Дмитрий Попов.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Краевые учреждения здравоохранения, по мнению Попова, также нуждаются в усилении и модернизации. Так они смогут «забирать» больше пациентов из районов, а это серьезно снижает смертность.

Дмитрий Попов,
министр здравоохранения Алтайского края:

Вопрос не в количестве коек, а в тех медицинских технологиях, которые на этих койках можно применить. В 2018 году в районах уровень летальности при остром нарушении мозгового кровообращения составлял 27 человек из 100. Если же пациентов госпитализируют на уровень регионального сосудистого центра — в краевую клиническую больницу — уровень падает до 5,5 человек. То есть врачебное вмешательство на краевом уровне в пять раз эффективнее.

По словам министра, в районе современные технологии не могут развиваться в полной мере хотя бы исходя из кратности обращений населения: специалист на селе просто реже сталкивается с определенными патологиями, чем врач на межрайонном или региональном уровне. У него иной навык оказания медпомощи.

В этом и следующем году большое внимание уделят тотальному обучению медицинских кадров на всех уровнях, в том числе организуют симуляционные тренинги в основном на сельских территориях.

Больница.
Больница.
СС0

По словам Дмитрия Попова, смертность от злокачественных новообразований в крае не снижается, а уровень заболеваемости превышает показатели по России. Задача в ближайшей перспективе — создание центров амбулаторной онкологической помощи. Первый откроется в Камне-на-Оби, далее в других городах края. Это будет консультационно-диагностические центры, которые проведут необходимые анализы перед направлением в краевой онкологический диспансер.

В крае планируют модернизировать специализированную онкологическую службу, расширить технологические возможности и обучить врачей новым принципам и подходам к лечению, в том числе за рубежом, и организовать скрининг по выявлению заболеваний на ранних стадиях.

В ближайшие три года на онкологическую помощь потратят порядка 11 млрд рублей.

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