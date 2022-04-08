8 апреля
﻿
Здоровье

Министр рассказал, как победить смертность и увеличить продолжительности жизни в Алтайском крае

Несмотря на ограничения, 2021 год позволил вернуться к объемам медпомощи практически в доковидный период — без малого 20 млн посещений амбулаторной сети, на 17 тыс. больше пациентов пролечили в стационарах. И все же продолжительность жизни в Алтайском крае падает, а смертность растет. Об этом на коллегии рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Дмитрий Попов.
Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Дмитрий Попов.
Антон Федотов.

«В 2021 году нам надо было адаптировать систему здравоохранения под „волновость“ ковида и при этом сохранить другие направления медпомощи, — сказал министр, подводя итоги года. — Мы выполнили на 6,9 млн больше лабораторных исследований чем в 2020-м. Лучевых — на 1,2 млн. больше. На 14 тыс. увеличилось количество оперативных вмешательств».

Продление жизни, по словам Дмитрия Попова, — это основная задача и вызов для системы здравоохранения сейчас. По целевым показателям до 2030 года средняя продолжительность жизни должна составить 77 лет. Сейчас она составляет 68,6. С 2018-го показатель снизился на три года.

Глава минздрава Дмитрий Попов в ковид-госпиталях Бийского округа.
Глава минздрава Дмитрий Попов в ковид-госпиталях Бийского округа.
zdravalt.ru

«Нужно сохранить 4390 жизней для того, чтобы преломить тренд падения средней продолжительности жизни и выйти в рост, — констатировал министр. — Тех методов, которые в доковидное время позволяли добиться успехов, сейчас не хватает и требуются новые усилия».

Первый фактор, который должен способствовать росту продолжительности жизни — благоприятные эпидусловия. При всей легкости омикрона, определившего пятую волну ковида, тяжелых больных было достаточно. Если эпидобстановка стабилизируется даже на сегодняних показателях, то есть шанс переломить ситуацию со смертностью".

Заринская центральная больница.
Заринская центральная больница.
Минздрав Алтайского края.

Второй фактор (и это одна из основных задач на 2022 год — полноценный охват диспансерным наблюдением людей с хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе перенесших ковид, поскольку постковидный синдром в 2021 году стал одной из основных причин сердечно-сосудистых катастроф.

Мужчины в крае чаще всего умирают в 60−69 лет, женщины 80−89 лет. Это в основном сердечнососудистые заболевания, онкология, заболевания пищеварительной и нервной систем.

Каждая возрастная категория, по словам министра, должна внести вклад в ожидаемую продолжительность жизни. «Мы имеем сегодня исторический минимум младенческой смертности. Работу будем концентрировать на трудоспособном и старшем возрасте», — сказал Попов.

Больница. Врачи.
Больница. Врачи.
Минздрав Алтайского края.

Наибольшие темпы роста смертности — в Солтонском, Егорьевском, Бийском, Кулундинском, Красногорском районах. Дмитрий Попов сказал, что в 2022 году для этих районов назначат специальных кураторов из краевых учреждений третьего уровня, чтобы совместными усилиями вывести демографические показатели в плюс.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость