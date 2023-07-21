21 июля
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Здоровье

Министр здравоохранения РФ Мурашко прилетел на Алтай

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, прибыл в Алтайский край с рабочим визитом. В рамках визита запланировано несколько встреч.

Министр Михаил Мурашко в Барнауле.
Министр Михаил Мурашко в Барнауле.
Минздрав Алтайского края.

В своем телеграм-канале Виктор Томенко отметил, что постоянно находится в рабочем контакте с Министерством здравоохранения Российской Федерации.

По его словам, большое внимание в организации уделяется расширению сети медицинских учреждений. В настоящее время проводится строительство и ремонт больниц, а также создаются дополнительные меры для привлечения и поддержки медицинских работников. Важно отметить, что делегация посетила новый корпус поликлиники №14 в Барнауле, где работы на объекте уже почти завершены.

В этой новой поликлинике будет создана полноценная диагностическая база, что позволит решать множество вопросов прямо на месте. Кроме того, здесь будет находиться травмпункт, дневной стационар, кабинеты неотложной помощи и несколько узких специалистов, пишет АМИТЕЛ.

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