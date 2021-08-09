Минобрнауки дало рекомендации для по привитым и непривитым студентам

Для привитых и непривитых могут ввести раздельные экзамены и отправить на дистанционку. Такие рекомендации для вузов выпустило Министерство науки и высшего образования России, пишет «Газета.ru».

Согласно рекомендациям, вузам будет целесообразно ввести раздельное проведение экзаменов для привитых и непривитых студентов, непривитых учащихся перевести на удаленные занятия, а иностранных студентов вакцинировать от коронавируса за их счет.

«Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся — иностранных граждан и лиц без гражданства <…> за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности», — указано в рекомендации.

Исключением станут иностранные студенты, не достигшие возраста 18 лет или имеющие документ о прохождении вакцинации на территории иностранного государства. При этом решение о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории России будет приниматься «компетентными органами».

Также в Минобрнауки рекомендовали вернуть для вакцинировавшихся студентов очный формат занятий.