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Минтруд намерен оставить без медосмотров офисных работников

Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников — в ведомстве считают, что работа такого рода не относится к вредным и опасным условиям труда.

Компьютер.
Компьютер.
СС0

Медосмотры нужно отменить для граждан, занятых «работой за ПЭВМ (персональная электронно-вычислительная машина)», считают в ведомстве.

Работы за компьютером не относятся к связанным «с вредными и (или) опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний», говорится в уведомлении.

Изменения могут вступить в силу уже в августе 2019 года, пишет «Царьград». По действующему законодательству офисные сотрудники, которые больше 50% рабочего времени проводят за компьютером, имеют право раз в два года пройти медосмотр за счет работодателя — у невролога и офтальмолога.

Уведомление о разработке соответствующих изменений в законодательстве размещено на портале нормативных правовых актов, пишет ura.ru.

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