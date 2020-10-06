Минтруд рассказал, вправе ли работодатель требовать справку о тесте на COVID-19

В ведомстве ответили на запрос главы Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, который обнародовал ответ в своем Telegram-канале.
В документе ведомство ссылается на Трудовой кодекс, где говорится, что работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника. Исключение — только те случаи, когда речь идет о невозможности выполнения трудовой функции.
Несколько иная ситуация с людьми, которые трудятся во вредных или опасных условиях, а также работающими в транспорте. Там работодатель вправе обладать информацией о состоянии здоровья сотрудников.