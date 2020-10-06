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Здоровье

Минтруд рассказал, вправе ли работодатель требовать справку о тесте на COVID-19

У работодателей в России нет права требовать у сотрудников справки о том, прошли ли они тест на коронавирус, и о том, каков результат теста. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты РФ, пишет Life.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

В ведомстве ответили на запрос главы Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, который обнародовал ответ в своем Telegram-канале.

В документе ведомство ссылается на Трудовой кодекс, где говорится, что работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника. Исключение — только те случаи, когда речь идет о невозможности выполнения трудовой функции.

Несколько иная ситуация с людьми, которые трудятся во вредных или опасных условиях, а также работающими в транспорте. Там работодатель вправе обладать информацией о состоянии здоровья сотрудников.

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