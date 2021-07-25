Минтруд разрешил отстранять от работы непривитых сотрудников

Согласно этому документу, число привитых в коллективе должно составлять не менее 80%.
При отсутствии документального подтверждения о вакцинации к установленному сроку или данных о противопоказаниях, работодателю полагается издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника от вакцинации.
Тем, у кого есть противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции, предложат «удаленку» — в случае, если трудовые обязанности можно выполнять дистанционно.
Также Минтруд и Роспотребнадзор рекомендовали компаниям предоставлять выходной сотрудникам для прохождения вакцинации.