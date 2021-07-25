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Здоровье

Минтруд разрешил отстранять от работы непривитых сотрудников

Работодатели должны отстранять от работы сотрудников, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19 без уважительной причины. Это происходит без сохранения зарплаты сотрудника. Об этом говорится в совместных рекомендациях Минтруда РФ и Роспотребнадзора, пишет Newsbash.ru.

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com

Согласно этому документу, число привитых в коллективе должно составлять не менее 80%.

При отсутствии документального подтверждения о вакцинации к установленному сроку или данных о противопоказаниях, работодателю полагается издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника от вакцинации.

Тем, у кого есть противопоказания к вакцинации от коронавирусной инфекции, предложат «удаленку» — в случае, если трудовые обязанности можно выполнять дистанционно.

Также Минтруд и Роспотребнадзор рекомендовали компаниям предоставлять выходной сотрудникам для прохождения вакцинации.

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