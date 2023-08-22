Минздрав Алтайского края призывает поставить прививку от гриппа до ноября

Сейчас распространяются адено- и риновирусы. Пока не активизировался вирус гриппа, нужно создать против него иммунную прослойку.
Ранее главный алтайский инфекционист рассказал о сезонном подъеме опасного заболевания
В поликлиниках региона наблюдают прирост заболеваемости ОРВИ после прошедших холодов, сообщают Вести Алтай.
Сейчас распространяются адено- и риновирусы. Пока не активизировался вирус гриппа, нужно создать против него иммунную прослойку.
Ранее главный алтайский инфекционист рассказал о сезонном подъеме опасного заболевания
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