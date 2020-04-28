Минздрав: COVID-19 может привести к поражению головного мозга

В документе говорится, что диссеминация вируса из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости может привести к поражению головного мозга.
Также в Минздраве предположили, что проблемы с обонянием на первой стадии развития болезни могут быть признаком поражения центральной нервной системы и отека слизистой оболочки носоглотки.
При этом отмечается, что многие аспекты происхождения и развития болезни еще подлежат дальнейшему изучению.
Новый документ стал шестой версией методических рекомендаций. Он предназначен только для медработников, и не является пособием для самолечения, подчеркнули в Минздраве.