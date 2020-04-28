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28 апреля
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Здоровье

Минздрав: COVID-19 может привести к поражению головного мозга

Министерство здравоохранения обновило методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, пишет РИА Новости.

Томография. Головной мозг.
Томография. Головной мозг.
СС0

В документе говорится, что диссеминация вируса из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости может привести к поражению головного мозга.

Также в Минздраве предположили, что проблемы с обонянием на первой стадии развития болезни могут быть признаком поражения центральной нервной системы и отека слизистой оболочки носоглотки.

При этом отмечается, что многие аспекты происхождения и развития болезни еще подлежат дальнейшему изучению.

Новый документ стал шестой версией методических рекомендаций. Он предназначен только для медработников, и не является пособием для самолечения, подчеркнули в Минздраве.

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