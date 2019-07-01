Минздрав: даже бедным нельзя экономить на некоторых продуктах

Рациональное питание может быть недорогим и доступным. Однако в меню каждого человека обязательно нужно включать дорогостоящие мясо и рыбу, считает главный внештатный специалист Минздрава России, терапевт и профессор Оксана Драпкина.

«Российская газета» пишет, что мясо и рыбу нужно включать в рацион даже в ситуации ограниченного бюджета. При этом мясо достаточно есть два раза в неделю. Если есть его чаще, возникнет повышенный риск развития колоректального рака.

Рыбу тоже достаточно есть два раза в неделю. Этот продукт богат жирными Омега-3 кислотами, которые необходимы для нормальной работы организма.

Ежедневно в рационе обязательно должны быть фрукты и овощи. Достаточно простых капусты, моркови, свеклы и яблок. «А вот молочные продукты к незаменимым не относятся», — говорит Драпкина.

Экономить стоит на колбасных изделиях и субпродуктах.