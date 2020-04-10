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Здоровье

Минздрав: диагноз Covid-19 врачи могут ставить без лабораторных тестов

Диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторных тестов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

COVID-19 имеет характерную клиническую картину, иногда течение заболевания развивается быстротечно, поэтому ставить диагноз без подтверждения лабораторно — это нормальная практика для врачей.

По его словам, важно начать лечиться уже при первых симптомах.

Министр предостерег от самолечения от коронавируса противомалярийными препаратами из-за побочных эффектов.

«Это просто опасно, уже были неблагоприятные исходы в других странах, когда пациенты пробовали лечиться самостоятельно на дому без консультации и показаний врача», — отметил он.

В лечении коронавируса применяются ряд препаратов, которыми лечат пациентов с ВИЧ-инфекцией, рассказал министр, пишет bfm.ru.

Болезнь

Наиболее тяжело COVID-19 переживают пациенты старше 60−65 лет. Наибольшие проблемы возникают у тех пациентов, у которых есть тяжелые соматические заболевания, это сердечно-сосудистая и ишемической болезнь сердца, болезни органов дыхания, бронхиальная астма, сахарный диабет, добавил глава Минздрава.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Также с осложнениями болезнь протекает у тех, кто поздно обратился к врачам и не придерживался рекомендаций по терапии.

В среднем, по его словам, симптомы коронавируса проявляются через четыре-пять дней, однако бывают случаи, когда болезнь обнаруживает себя через два дня или через две недели.

Не разделять клиники

Из-за возможности ложных результатов тестирования на коронавирус столичные врачи предложили не разделять стационары для лечения COVID-19 и пневмонии. Объяснили они это тем, что большинство случаев пневмонии сейчас вызваны новым коронавирусом.

По последним данным главврача больницы в поселке Коммунарка Дениса Проценко, сейчас в медцентре лечение проходят более 460 пациентов, из них с диагнозом пневмония — 444, COVID подтвержден у 205. За сутки поступил 101 человек, выписан 61.

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