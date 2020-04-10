Минздрав: диагноз Covid-19 врачи могут ставить без лабораторных тестов

Диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторных тестов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко программе «Вести» на телеканале « Россия 1 ».

COVID-19 имеет характерную клиническую картину, иногда течение заболевания развивается быстротечно, поэтому ставить диагноз без подтверждения лабораторно — это нормальная практика для врачей.

По его словам, важно начать лечиться уже при первых симптомах.

Министр предостерег от самолечения от коронавируса противомалярийными препаратами из-за побочных эффектов.

«Это просто опасно, уже были неблагоприятные исходы в других странах, когда пациенты пробовали лечиться самостоятельно на дому без консультации и показаний врача», — отметил он.

В лечении коронавируса применяются ряд препаратов, которыми лечат пациентов с ВИЧ-инфекцией, рассказал министр, пишет bfm.ru.

Болезнь

Наиболее тяжело COVID-19 переживают пациенты старше 60−65 лет. Наибольшие проблемы возникают у тех пациентов, у которых есть тяжелые соматические заболевания, это сердечно-сосудистая и ишемической болезнь сердца, болезни органов дыхания, бронхиальная астма, сахарный диабет, добавил глава Минздрава.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Также с осложнениями болезнь протекает у тех, кто поздно обратился к врачам и не придерживался рекомендаций по терапии.

В среднем, по его словам, симптомы коронавируса проявляются через четыре-пять дней, однако бывают случаи, когда болезнь обнаруживает себя через два дня или через две недели.

Не разделять клиники

Из-за возможности ложных результатов тестирования на коронавирус столичные врачи предложили не разделять стационары для лечения COVID-19 и пневмонии. Объяснили они это тем, что большинство случаев пневмонии сейчас вызваны новым коронавирусом.

По последним данным главврача больницы в поселке Коммунарка Дениса Проценко, сейчас в медцентре лечение проходят более 460 пациентов, из них с диагнозом пневмония — 444, COVID подтвержден у 205. За сутки поступил 101 человек, выписан 61.