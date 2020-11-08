Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 ноября 10°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Минздрав изменил правила лечения коронавируса

Пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они обяжутся соблюдать все предписания врача, пишет «Парламентская газета».

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

Однозначно отправят в больницу пациентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также в квартирах совместно с людьми пожилого возраста или имеющих хронические заболевания. Это установлено приказом Минздрава, который вступает в силу 8 ноября.

Документ вносит поправки в действующий регламент лечения коронавируса в амбулаторных условиях. Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, при этом бытовые условия в расчет не брались. Теперь это исправлено.

Также в приказе закреплена обязанность врачей проинформировать надомного пациента о том, что он должен вызвать медиков при ухудшении самочувствия.

Если больной живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении, отмечено в приказе.

Еще медик должен рассказать квартирантам об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В довесок пациенту и его близким должны дать брошюры с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от респираторных инфекций.

Кроме того, теперь Минздрав позволил переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста на COVID-19.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость