Минздрав изменил правила лечения коронавируса

Пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они обяжутся соблюдать все предписания врача, пишет «Парламентская газета».

Однозначно отправят в больницу пациентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также в квартирах совместно с людьми пожилого возраста или имеющих хронические заболевания. Это установлено приказом Минздрава, который вступает в силу 8 ноября.

Документ вносит поправки в действующий регламент лечения коронавируса в амбулаторных условиях. Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, при этом бытовые условия в расчет не брались. Теперь это исправлено.

Также в приказе закреплена обязанность врачей проинформировать надомного пациента о том, что он должен вызвать медиков при ухудшении самочувствия.

Если больной живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении, отмечено в приказе.

Еще медик должен рассказать квартирантам об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В довесок пациенту и его близким должны дать брошюры с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от респираторных инфекций.

Кроме того, теперь Минздрав позволил переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста на COVID-19.