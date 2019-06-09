Минздрав назвал 6 главных причин ожирения

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение. Об этом сообщили «РИА Новости».

1. Проблемы с весом в детстве и юности

Врач подчеркнула, что в большинстве случаев проблемы с лишним весом начинаются в детстве. У тех, кто ребенком имел повышенный индекс массы тела (ИМТ), к 30−40 годам велика вероятность развития гипертонии и ожирения. Уже в подростковом возрасте избыточный вес увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Обжорство

И взрослые, и дети чаще всего имеют нездоровые пищевые привычки, способствующие набору лишних килограммов, заявила специалист. Одной из них является дисбаланс в поступлении и расходовании энергии: люди едят слишком много, однако пренебрегают физическими нагрузками. По словам педиатра Федора Катасонова, для того чтобы решить эту проблему, необходимо есть именно столько, сколько хочется, а не больше. Кроме того, медик советует минимизировать количество перекусов между основными приемами пищи.

3. Повсеместная реклама продуктов питания

Не последнюю роль играет и реклама продуктов питания, заставляющая людей есть даже тогда, когда они не испытывают чувство голода, рассказала Драпкина.

«К сожалению, мы живем в среде, поощряющей непрерывное обжорство: полный холодильник дома, в городе — на каждом шагу кафе, киоски, где можно быстро перекусить», — пояснила она.

Медики советуют «включить критическое мышление» и не доверять рекламным слоганам о полезности полуфабрикатов и фастфуда.

«А детей вообще лучше от рекламы оградить. И не надо брать их с собой в магазин за продуктами — так будет меньше соблазнов для них и нервотрепки для родителей», — говорят врачи.

Ожирение. Лишний вес. СС0.

4. Избыток «пустых» углеводов

Еще одной причиной ожирения становится ежедневный избыток «пустых» углеводов при недостатке клетчатки. В то же время регулярное употребление соков и сладкой газировки создает постоянную потребность организма в сладком, предупреждает Драпкина. Врачи советуют включить в рацион овощи, зелень и фрукты, а также рыбу.

«Совсем отказываться от углеводов неправильно — нужны каши, хлеб с отрубями. Отруби и другие источники клетчатки (семена подорожника, чиа и так далее) можно добавлять и в салаты, и в готовые блюда», — цитирует издание Катасонова.

5. Отсутствие культуры неспешной еды

«Мы не собираемся все вместе на ужин, на обед, едим быстро, а это неправильно», — говорит Драпина.

По ее словам, нужно использовать все возможности для совместных приемов пищи и обязательно завтракать.

6. Недостаток сна

Врачи также отмечают важную роль сна в поддержании и нормализации веса. «Нехватка сна бьет по иммунитету и гормональной системе», — подчеркивают медики.

Они советуют обеспечить себе и своим детям благоприятную для сна среду: позаботиться о том, чтобы в ночное время не мешали шум или свет. Кроме того, важно придерживаться определенного режима, ложиться и вставать в одно и то же время.