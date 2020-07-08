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Здоровье

Минздрав назвал количество свободных мест для коронавирусных больных в Алтайском крае

Резерв коек для ковидных больниц формируется по принципу округов, то есть не только в Барнауле, но и на базе крупных медицинских межрайонных центров и отдельных ЦРБ, сказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. На случай ухудшения ситуации в регионе имеется определенный запас.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Работу ковидных госпиталей в Барнаул переформатировали и изменили порядок госпитализации. 21 тяжелый пациент сейчас находится на аппаратах ИВЛ.

Изначально в регионе приготовили 417 мест для таких больных, так что дефицита нет. Амбулаторно ведут более 200 человек.

70% коечного фонда сейчас свободно, однако на эти места госпитализируют не только ковидных больных, но и людей с вирусными пневмониями, у которых коронавирус не подтвержден лабораторно.

Если считать в чистую ковидные койки, то их осталось 30% от всех развернутых в крае.

«При ухудшении ситуации у нас есть еще резерв, — сказал Дмитрий Попов. — К оказанию помощи ковидным больным подключится Федеральный центр травматологии и ортопедии».

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