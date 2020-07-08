Минздрав назвал количество свободных мест для коронавирусных больных в Алтайском крае

Резерв коек для ковидных больниц формируется по принципу округов, то есть не только в Барнауле, но и на базе крупных медицинских межрайонных центров и отдельных ЦРБ, сказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. На случай ухудшения ситуации в регионе имеется определенный запас.