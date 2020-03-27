Минздрав рассказал о трех новых препаратах против коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 и добавил в них возможные к назначению препараты, передает РБК.

«Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации», — говорится в сообщении.

К этим лекарствам относятся лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов.

Среди новых препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, отмечены умифеновир, ремдесивир и фавипиравир.

В ведомстве подчеркнули, что имеющиеся на сегодня сведения не позволяют сделать однозначный вывод об эффективности лекарств. Поэтому их допустимо применять по решению врачебной комиссии и только в том случае, если потенциальная польза для человека превысит риск.