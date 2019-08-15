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Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные заболевания у школьников

Здоровье школьников с 1-го по 11-й классы ухудшается. Такое заявление сделали специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России, пишет RT.

Школьник.
Школьник.
СС0

Так, если в первом классе к абсолютно здоровым были отнесены 4,3% наблюдаемых школьников, то к концу обучения таких не осталось.

За 11 лет школьной жизни распространенность функциональных отклонений у детей возросла почти на 15%, а хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще.

Среди мальчиков и юношей в наибольшей степени распространены язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, плоскостопие, бронхиальная астма и гипертония.

Девочки и девушки более подвержены таким нарушениям здоровья, как дефицит массы тела, головные боли, неврозы, близорукость.

Исследование также показало, что с психологической точки зрения наиболее напряженным периодом обучения для мальчиков стали 1−3-й классы и 11-й. Для девочек — период с 9-го по 11-й классы.

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