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1 сентября
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Здоровье

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции лиц из групп риска, в частности врачей и учителей, планируется после ноября — декабря текущего года, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

«Для групп риска первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируется после ноября — декабря», — сказал министр.

По словам Мурашко, пострегистрационные исследования препарата стартуют уже на этой неделе.

«Это исследования, которые позволят нам в том числе уже на большой популяции отслеживать все нюансы, детали», — отметил министр.

При этом сегодня уже идет масштабирование производства вакцины, а также отрабатываются все технологические регламенты.

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