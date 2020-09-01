Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

«Для групп риска первые вакцины начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируется после ноября — декабря», — сказал министр.
По словам Мурашко, пострегистрационные исследования препарата стартуют уже на этой неделе.
«Это исследования, которые позволят нам в том числе уже на большой популяции отслеживать все нюансы, детали», — отметил министр.
При этом сегодня уже идет масштабирование производства вакцины, а также отрабатываются все технологические регламенты.