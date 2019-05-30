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Здоровье

Российским пенсионерам рекомендовали жить впроголодь, чтобы избавиться от жира на животе

Американские ученые доказали, что для избавления от брюшного жира эффективны интервальные тренировки. Российские эксперты согласились с выводами, дополнив методику советами, которые приведут к лучшему результату. Одни рекомендуют потреблять больше витаминов, другие — «жить чуть-чуть впроголодь», пишут РИА «Новости».

Бокс. Тренировка. Спорт.
Бокс. Тренировка. Спорт.
CC0

Эксперт прокомментировала итоги эксперимента ученых из Американского гериатрического общества. Они изучили людей старше 70 лет: половина испытуемых занимались интервальными тренировками, а остальные не меняли привычный образ жизни. В результате у тех, кто занимался спортом, жировая масса сократилась на треть.

Ткачева отметила, что ожирение у людей старше 50 лет имеет особенности. В этом возрасте оно сопровождается еще и снижением массы мышц. Восстановление тонуса важно для улучшение здоровья человека в целом. Если жир продуцирует вещества, которые вызывают сердечно-сосудистые катастрофы, то мышечная ткань наоборот «вычищает» организм, отметила она.

В свою очередь член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко считает, что только физические упражнение не помогут быстро и эффективно избавиться от жировых отложений на животе. В первую очередь, с жиром помогут справиться витамины D, А, В, Омега-3, половые гормоны и антиоксиданты, а также железо, йод. А бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко дополняет методику своим рецептом: «Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное».

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