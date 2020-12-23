Минздрав остановил набор добровольцев для испытаний вакцины «Спутник V»

Как заявили в ведомстве, министерство одобрило изменение числа участников исследования до числа фактически включенных в него — это более 31 тысячи человек.

В Минздраве уточнили, что такое количество добровольцев в полной мере дает возможность исследовать безопасность и эффективность вакцины.

В министерстве также сослались и на иностранный опыт — «за последнее время аналогичные решения по сокращению числа добровольцев в исследованиях уже принимались рядом зарубежных разработчиков вакцин».

Напомним, первая в России и мире вакцина против COVID-19 под названием «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года.

Согласно результатам третьего промежуточного анализа данных исследований препарат показал эффективность превышающую 90%.