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Здоровье

Минздрав остановил набор добровольцев для испытаний вакцины «Спутник V»

Российский Минздрав прекращает набор участников пострегистрационных клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V», передает РИА Новости.

Вакцина.
Вакцина.
CC0

Как заявили в ведомстве, министерство одобрило изменение числа участников исследования до числа фактически включенных в него — это более 31 тысячи человек.

В Минздраве уточнили, что такое количество добровольцев в полной мере дает возможность исследовать безопасность и эффективность вакцины.

В министерстве также сослались и на иностранный опыт — «за последнее время аналогичные решения по сокращению числа добровольцев в исследованиях уже принимались рядом зарубежных разработчиков вакцин».

Напомним, первая в России и мире вакцина против COVID-19 под названием «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года.

Согласно результатам третьего промежуточного анализа данных исследований препарат показал эффективность превышающую 90%.

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