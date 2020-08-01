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Здоровье

Минздрав: первыми вакцину от коронавируса получат медики и учителя

Прививку от коронавируса в России начнут делать в первую очередь людям, которые состоят в группе риска. К ним относятся медицинские работники и учителя, пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Михаила Мурашко.

Укол. Прививка.
Укол. Прививка.
СС0

«После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться <…> Начнется параллельно с вакцинации особых групп — это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», — рассказал Мурашко.

Министр также отметил, что массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется в октябре. С 10 августа в регионы начнут поставлять вакцину от гриппа, сообщают «Известия».

Кроме того, Мурашко сообщил, что клинический этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции в НИИ им. Гамалеи завершен. Сейчас готовятся документы для ее регистрации, пишет «Газета.ру».

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