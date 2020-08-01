Минздрав: первыми вакцину от коронавируса получат медики и учителя

«После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться <…> Начнется параллельно с вакцинации особых групп — это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», — рассказал Мурашко.
Министр также отметил, что массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется в октябре. С 10 августа в регионы начнут поставлять вакцину от гриппа, сообщают «Известия».
Кроме того, Мурашко сообщил, что клинический этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции в НИИ им. Гамалеи завершен. Сейчас готовятся документы для ее регистрации, пишет «Газета.ру».