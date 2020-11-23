Минздрав подтвердил закрытие одного из ковидных госпиталей в Барнауле

Ковидный госпиталь в Алтайском центре охраны материнства и детства закроют с 1 декабря. Об этом в редакцию сообщили сотрудники медучреждения. Минздрав информацию подтвердил.

Инфекционный госпиталь в Барнауле на базе краевого центра охраны материнства и детства организован для лечения, в том числе, взрослого населения с короновирусом.

«В данный момент прекращают прием больных, хотя город очень нуждается в местах для лечения этой категории населения», — сообщают авторы письма.

По их словам, недавно набран штат, есть кислород и все условия для оказания помощи и лечения больных, есть больные нуждающиеся в реанимации.

«За период эпидемии госпиталь открывают и собираются закрыть уже второй раз. Сотрудники возмущены, многие ушли с рабочих мест специально чтобы работать в нашем госпитале», — сообщается в письме.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия. zdravalt.ru

В Минздраве региона сообщили, что медицинские учреждения края, которые были задействованы в лечении пациентов с ковидом, постепенно начнут возвращаться к обычной деятельности.

Так, Центр охраны материнства и детства был в последние месяцы задействован не по профилю. В корпусе детского инфекционного отделения с конца октября проходили лечение взрослые пациенты с вирусной пневмонией и подтвержденным ковидом.

Ранее в корпусе лечили детей с коронавирусной инфекцией, но в период стабилизации эпидемиологической ситуации, госпиталь был закрыт. И был развернут снова уже при остром дефиците взрослых мест в ковидных госпиталях Барнаула и прилегающих районов.