Минздрав пояснил, каким женщинам нужно носить маски в роддомах

Главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян прокомментировала сообщения ряда СМИ о том, что рожениц обяжут носить маски в роддомах. По ее словам, все обстоит не так сурово, вопрос о ношении маски решается индивидуально.

Она отметила, что прежде всего рекомендации по ношению масок относятся к женщинам с подтвержденным COVID-19, пишет РИА «Новости».

«Рекомендации о ношении масок роженицами относятся к роженицам с новой коронавирусной инфекцией. Роды могут продолжаться несколько часов, а медицинская маска защищает персонал, оказывающий помощь роженице и новорожденному. Такое требование коррелирует с правилами, установленными во многих западных странах, и не представляет угрозы ни для пациентки, ни для новорожденного», — заявила Адамян.

Она пояснила, что в период потуг, когда происходит максимальная физическая активность, маску можно на время снять, но сразу после рождения ребенка ее нужно снова надеть.

Главный акушер-гинеколог также уточнила, что в каждом конкретном случае вопрос решается индивидуально, учитывая противопоказания пациентки. Но напомнила, что маска направлена на защиту здоровья роженицы и персонала.