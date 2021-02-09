Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 февраля
Коронавирус
Здоровье

Минздрав пояснил, от чего мог умереть житель Карелии, сделавший прививку от коронавируса

В Кеми скончался 40-летний мужчина. Это произошло на пятый день после прививки от COVID-19. Минздрав объяснил случившееся переохлаждением пациента после вакцинации, сообщает портал Stolicaonego.ru.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

Впервые новость о смерти жителя Карелии после прививки от ковида появилась в социальных сетях.

«В Кеми умер мужчина, 40 лет. Машинист электровоза умер на пятые сутки после вакцинации, развилась сильнейшая пневмония, и спасти его не смогли», — говорится в сообщении.

Анализы, коронавирус.
Анализы, коронавирус.
архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk. online

В паблике в ВК «Общественный контроль» уточняется, что Александр Биктимиров был здоров, «обращался к врачам с температурой после вакцинации, но ему сказали, что все нормально».

Через пять дней он умер. 9 февраля состоялись его похороны.

В минздраве Карелии прокомментировали ситуацию, опровергнув слух о том, что причиной смерти могла стать прививка.

Врач, коронавирус.
Врач, коронавирус.
zdravalt.ru

«Специалисты не связывают развитие пневмонии и смерть пациента с вакцинацией, есть факт переохлаждения после прививки. Проводятся уточняющие вирусологические исследования. Данных за коронавирусную инфекцию в настоящее время не получено. Вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать развитие заболевания, но иммунитет после вакцинации не развивается мгновенно, поэтому очень важно беречься и соблюдать рекомендации врачей после прививки», — пояснили в минздраве.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость