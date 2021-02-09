Минздрав пояснил, от чего мог умереть житель Карелии, сделавший прививку от коронавируса

В Кеми скончался 40-летний мужчина. Это произошло на пятый день после прививки от COVID-19. Минздрав объяснил случившееся переохлаждением пациента после вакцинации, сообщает портал Stolicaonego.ru.

Впервые новость о смерти жителя Карелии после прививки от ковида появилась в социальных сетях.

«В Кеми умер мужчина, 40 лет. Машинист электровоза умер на пятые сутки после вакцинации, развилась сильнейшая пневмония, и спасти его не смогли», — говорится в сообщении.

Анализы , коронавирус. архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk. online

В паблике в ВК «Общественный контроль» уточняется, что Александр Биктимиров был здоров, «обращался к врачам с температурой после вакцинации, но ему сказали, что все нормально».

Через пять дней он умер. 9 февраля состоялись его похороны.

В минздраве Карелии прокомментировали ситуацию, опровергнув слух о том, что причиной смерти могла стать прививка.

Врач , коронавирус. zdravalt.ru