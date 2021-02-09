Минздрав пояснил, от чего мог умереть житель Карелии, сделавший прививку от коронавируса

Впервые новость о смерти жителя Карелии после прививки от ковида появилась в социальных сетях.
«В Кеми умер мужчина, 40 лет. Машинист электровоза умер на пятые сутки после вакцинации, развилась сильнейшая пневмония, и спасти его не смогли», — говорится в сообщении.
В паблике в ВК «Общественный контроль» уточняется, что Александр Биктимиров был здоров, «обращался к врачам с температурой после вакцинации, но ему сказали, что все нормально».
Через пять дней он умер. 9 февраля состоялись его похороны.
В минздраве Карелии прокомментировали ситуацию, опровергнув слух о том, что причиной смерти могла стать прививка.
«Специалисты не связывают развитие пневмонии и смерть пациента с вакцинацией, есть факт переохлаждения после прививки. Проводятся уточняющие вирусологические исследования. Данных за коронавирусную инфекцию в настоящее время не получено. Вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать развитие заболевания, но иммунитет после вакцинации не развивается мгновенно, поэтому очень важно беречься и соблюдать рекомендации врачей после прививки», — пояснили в минздраве.