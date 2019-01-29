Минздрав предложил ввозить в Россию гашиш для исследований

Для проведения испытаний препаратов с каннабиоидами Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию гашиш. Сейчас использование вещества в медицинских целях в России запрещено, однако в ряде стран он используется, пишет РБК.

Минздрав предложил ввести квоты для гашиша, гашишного масла и марихуаны. Проект соответствующего документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается разрешить ввозить в Россию по 50 г гашишного масла, 300 г гашиша и 1,1 кг марихуаны ежегодно. Кроме того, квоту на ввоз их действующего психоактивного вещества тетрагидроканнабинола (все его изомеры) предлагается увеличить с 10 до 300 г.

Необходимость введения квот объясняется тем, что в настоящее время оборот этих веществ разрешен только для целей оперативно-разыскной, научной, учебной и экспертной деятельностей​. В медицинских же целях их использование запрещено.

В Минздраве считают необходимым запуск в России «научных исследований ‎и испытаний, в том числе по изучению наркоманического потенциала» таких препаратов. Их проведение потребует разрешить ограниченный ввоз наркотических средств.

Предлагаемые государственные квоты определены в соответствии с расчетами предприятия «Московский эндокринный завод», на площадке которого планируется проведение исследований.

​Закончить общественное обсуждение проекта документа планируется 8 февраля 2019 года.