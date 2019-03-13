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13 марта
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Здоровье

Минздрав приравняет электронные сигареты к традиционным

В ближайшие 15 лет в России электронные сигареты приравняют к обычным, распространив на них аналогичные ограничения потребления. РБК уточняет, что Минздрав внес соответствующие правки в концепцию госполитики по противодействию потреблению табака на период с 2019-го по 2035 год.

Нет курению.
Нет курению.
СС0

Мера должна предотвратить увлечение людей новыми видами табачных изделий.

В Минздраве также опасаются новой эпидемии никотиновой зависимости из-за вейпов и систем нагревания табака lqos и glo, которая может свести на нет достижения многолетней борьбы с табакокурением.

Что предусматривает антитобачная кампания

  • Повышение стоимости табачных изделий.
  • Поддержка предпринимателей, отказывающихся от продажи сигарет.
  • Ужесточение требований к упаковке и составу сигарет.
  • Информирование населения о вреде табака.
  • Оказание помощи тем, кто желает бросить курить и многое другое.
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