Минздрав приравняет электронные сигареты к традиционным

В ближайшие 15 лет в России электронные сигареты приравняют к обычным, распространив на них аналогичные ограничения потребления. РБК уточняет, что Минздрав внес соответствующие правки в концепцию госполитики по противодействию потреблению табака на период с 2019-го по 2035 год.