Минздрав приравняет электронные сигареты к традиционным

Мера должна предотвратить увлечение людей новыми видами табачных изделий.
В Минздраве также опасаются новой эпидемии никотиновой зависимости из-за вейпов и систем нагревания табака lqos и glo, которая может свести на нет достижения многолетней борьбы с табакокурением.
Что предусматривает антитобачная кампания
- Повышение стоимости табачных изделий.
- Поддержка предпринимателей, отказывающихся от продажи сигарет.
- Ужесточение требований к упаковке и составу сигарет.
- Информирование населения о вреде табака.
- Оказание помощи тем, кто желает бросить курить и многое другое.