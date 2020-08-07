Минздрав прокомментировал сообщения о старте ковид-вакцинации среди чиновников

«Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке. Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований», — сказал руководитель пресс-службы Минздрава России Максим Радецкий.
Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что некоторые медицинские работники и чиновники в Москве получили предложение привиться от коронавируса вакциной Центра им. Гамалеи, регистрация которой ожидается на следующей неделе.