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Здоровье

Минздрав прокомментировал сообщения о старте ковид-вакцинации среди чиновников

Минздрав РФ прокомментировал информацию о старте COVID-вакцинации среди медиков и чиновников, сообщает «Интерфакс».

Вакцинация.
Вакцинация.
Анна Зайкова

«Проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке. Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований», — сказал руководитель пресс-службы Минздрава России Максим Радецкий.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что некоторые медицинские работники и чиновники в Москве получили предложение привиться от коронавируса вакциной Центра им. Гамалеи, регистрация которой ожидается на следующей неделе.

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