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Здоровье

Минздрав рассказал, как вакцина действует на беременных и онкобольных

Минздрав России обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщают «Известия».

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

«Временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок», — говорится в сообщении на сайте Министерства.

Отмечается, что вакцины, исходя из известных данных, не представляют опасности для беременных или плода.

К беременным, имеющим риск развития тяжелого течения коронавирусной инфекции, относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени.

«Применять вакцину „Спутник V“ при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — заявили в министерстве.

Кроме того, Минздрав рекомендовал вакцинацию «Спутником V» без ограничений всем пациентам с онкологическими заболеваниями.

«В то же время остается неизученной эффективность вакцинации у пациентов со скомпрометированной иммунной системой (например, у пациентов с лимфопенией, лейкопенией, нейтропенией)», — заключили в ведомстве.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что не считает онкологическое заболевание противопоказанием к вакцинации. Однако он подчеркнул, что если прививка будет сделана в период получения больным химиотерапии в виде цитостатиков, то антитела у него не выработаются.

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