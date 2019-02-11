Минздрав рассказал, когда в России кончится эпидемия гриппа

Эпидемия гриппа в 2019 году завершится в середине апреля. Об этом глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала 10 февраля в интервью Первому каналу, сообщил ТАСС.

По словам министра, осталось потерпеть две недели, заболеваемость гриппом выйдет на плато и начнет снижаться, а где-то в середине апреля уйдет полностью. Продолжительность эпидемии в этом году обычная — 12−14 недель.

Скворцова сказала, что благодаря вакцинации населения существенно снизилась заболеваемость и смертность из-за гриппа. «С 2006 года, за 12 лет, у нас снизилась заболеваемость более чем в 13 раз, а число смертей от гриппа снизилось более чем в 20 раз благодаря тому, что мы существенно, более чем в 2,5 раза, увеличили охват вакцинацией», — отметила она.

Согласно опубликованному ранее прогнозу Минздрава, эпидемия гриппа в 2019 году не преодолеет порог средней интенсивности, поскольку в отечественных вакцинах были заложены все актуальные штаммы.

Более половины регионов пяти федеральных округов России охвачены массовыми вспышками гриппа, сообщила Скворцова.

Вероника Скворцова,

министр здравоохранения РФ:

— Сейчас по всей территории страны грипп идет в пяти федеральных округах <…> Уже широкое распространение вируса гриппа , то есть в каждом регионе этих пяти округов, Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Северный Кавказ и Северо-Запад, уже в каждом регионе более 50% административных территорий показывают повышенную активность гриппа.

Ранее начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила, что эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен в 43 субъектах Российской Федерации.