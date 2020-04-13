Минздрав рассказал о состоянии зараженных новым коронавирусом в Алтайском крае

В крае зафиксировано 36 случаев заболевания COVID-19. Выписано три человека, 33 продолжают лечение, рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

29 пациентов с COVID-19 находятся в городской больнице № 5, четверо — в горбольнице № 11. В 11 случаях у пациентов наблюдается пневмония.

Один пациент продолжает пребывать в тяжелом состоянии, пять — в средней степени тяжести. У большинства болезнь протекает в легкой форма.

По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяны Калининой, лишь два человека из зараженных обратились сами — они прибыли из зарубежных поездок, 23 из 36 заболевших выявлены при проверке контактов с предыдущими зараженными.

По словам министра здравоохранения Попова, благодаря слаженной работе полиции, медиков и специалистов Роспотребнадзора в крае выявляется много людей по контактам. Поэтому в регионе нет «взрывного» сценария развития коронавирусной ситуации.

Работа по выявлению контактов идет по месту жительства или работы зараженных. Под меднаблюдение попадают те, кто прибывает из других стран и из Москвы.

«Мы преодолели этап завозной инфекции и теперь регистрируем заразившихся в Алтайском крае, — сказал министр. — Ограничительные меры направлены сейчас на то, чтобы новый коронавирус перестал передаваться внутри региона».

Министр сослался на последние данные ученых и сказал, что до конца апреля еще будет фиксироваться рост заболеваемости, далее он должен остановиться.

Случаи коронавируса зарегистрированы: в Барнауле — 28 человек, в Павловском районе — 2 человек, в Первомайском районе — 2 человек, по одному — в Крутихинском районе и городах Заринске, Рубцовске, Бийске.