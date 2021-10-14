Минздрав разрешил испытать назальную вакцину «Спутника V»

В реестре лекарственных средств появилась запись об этом.

В карточке препарата говорится, что цель исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного средства «Гам-КОВИД-Вак» в виде назального спрея. Исследование будут проводить на 500 взрослых добровольцах. Завершить изучение ученые и медики должны к 31 декабря 2023 года. Испытания проведет ООО «Научно-исследовательский центр Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге.

2 апреля Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России запатентовал вакцину от ковида в виде капель для носа.

В мае директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальную вакцину от ковида планируют выпустить в 2022 году, пишет polit.ru. В августе он объявил, что ученые уже готовы проводить клинические исследования вакцины от коронавируса в виде капель в нос. Все доклинические исследования на тот момент медики завершили.