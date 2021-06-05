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Здоровье

Минздрав объявил большой конкурс на закупку лекарства для детей Алтая с редкими заболеваниями

Министерство здравоохранения России объявило конкурс на сумму 204 млн рублей. Средства пойдут на приобретение препарата «Асфотаза-Альфа» для детей, больных редкими и тяжелыми заболеваниями. Место поставки — Барнаул.

Ребенок. Мыльные пузыри. День защиты детей
Ребенок. Мыльные пузыри. День защиты детей

Информация о конкурсе появилась на электронной площадке «Ростендер».

Электронный аукцион проводится во исполнение указа президента России от 5 января 2021 года «О создании фонда поддержки детей с тяжелыми, жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими орфанными заболеваниями, «Круг добра».

Аукцион пройдет 22 июня, заявки принимаются до 16-го числа.

«Асфотаза-Альфа» — препарат для борьбы с гипофосфатазией — редким, тяжелым, прогрессирующим потенциально смертельным наследственным заболеванием. Лекарство предназначено для улучшения процесса минерализации костных тканей и скелета ребенка в целом.

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