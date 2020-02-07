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Здоровье

Минздрав России готовится к распространению коронавируса

Прогнозов по развитию коронавируса в России нет. Однако Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой, пишет RT со ссылкой на «Интерфакс».

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
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По словам Сергея Краевого, преимущественно коронавирус поражает представителей мужского пола монголоидной расы, однако, каким образом она будет развиваться, спрогнозировать сложно.

У коронавируса 2019-nCoV нет специфических симптомов. Клиническая картина сходна с теми, что бывают при многих острых респираторно-вирусных инфекций: кашель (сухой или с мокротой, повышение температуры, интоксикация организма, одышка, чувство сдавленности за грудной клеткой).

Некоторые коронавирусы поражают желудочно-кишечный тракт с болями и нарушениями стула.

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