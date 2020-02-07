Минздрав России готовится к распространению коронавируса

По словам Сергея Краевого, преимущественно коронавирус поражает представителей мужского пола монголоидной расы, однако, каким образом она будет развиваться, спрогнозировать сложно.
У коронавируса 2019-nCoV нет специфических симптомов. Клиническая картина сходна с теми, что бывают при многих острых респираторно-вирусных инфекций: кашель (сухой или с мокротой, повышение температуры, интоксикация организма, одышка, чувство сдавленности за грудной клеткой).
Некоторые коронавирусы поражают желудочно-кишечный тракт с болями и нарушениями стула.