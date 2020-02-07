Минздрав России готовится к распространению коронавируса

Прогнозов по развитию коронавируса в России нет. Однако Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой, пишет RT со ссылкой на «Интерфакс».

По словам Сергея Краевого, преимущественно коронавирус поражает представителей мужского пола монголоидной расы, однако, каким образом она будет развиваться, спрогнозировать сложно.

У коронавируса 2019-nCoV нет специфических симптомов. Клиническая картина сходна с теми, что бывают при многих острых респираторно-вирусных инфекций: кашель (сухой или с мокротой, повышение температуры, интоксикация организма, одышка, чувство сдавленности за грудной клеткой).

Некоторые коронавирусы поражают желудочно-кишечный тракт с болями и нарушениями стула.