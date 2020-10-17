Минздрав зарегистрировал предельные цены на лекарства от COVID-19

Предельные отпускные цены на препараты для терапии при коронавирусной инфекции зарегистрировал российский Минздрав, передает РИА Новости .

Так, для «Авифавира» (ООО «Кромис») в дозировке 200 миллиграммов обозначена цена в 1000 рублей за десять штук, а за 40 — 4000 рублей, за 50 — 5000 рублей.

Предельная цена «Арепливира» (ООО «Промомед Рус») в дозировке 200 миллиграммов — 4000 рублей за 40 штук и 10 000 рублей за 100 штук.

Цену препарата «Илсира» (ЗАО «Биокад») в дозировке 180 миллиграммов зарегистрировали на уровне 47 531 рубль.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава, предельные отпускные цены не включают налог на добавленную стоимость (НДС), оптовые и розничные надбавки.

Отметим, что ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о согласовании цены в 100 рублей за таблетку другого отечественного препарата — «Фавипиравира», который включили в список жизненно важных лекарств (ЖНВЛП). Упаковка будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок.