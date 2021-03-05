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Здоровье

Мишустин назвал сроки завершения массовой ковид-вакцинации

Массовая вакцинация от коронавируса в России должна быть завершена до осени 2021 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить», — сказал он.

Премьер также подчеркнул — сейчас очень важно работать над запуском вакцины «ЭпиВакКорона» в массовое производство.

«Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства, — отметил Мишустин.

Премьер надеется, что массовая вакцинация завершится до соответствующей волны — «неважно, когда это будет», пишет Lenta.ru.

Ранее Путин сообщил, что в девяти регионах России все еще нет вакцинации от COVID-19.

«Есть проблемы с логистикой, распределением, организацией прививочных пунктов. В некоторых субъектах, вроде бы в девяти, пока еще не приступали даже к вакцинации», — рассказал глава РФ на встрече с участниками акции «Мы вместе».

О каких именно регионах идет речь, Путин не уточнил.

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