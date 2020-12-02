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Здоровье

Мишустин подписал стратегию развития здравоохранения. Что в ней главного

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил своим постановлением стратегию развития системы здравоохранения в России до 2025 года. Altapress.ru изучил документ и выделил в нем главное. Примечательно, что на COVID-19 в стратегии нет ни одного прямого указания.

Михаил Мишустин на Дальнем Востоке.
Михаил Мишустин на Дальнем Востоке.
кадр из видео t.me/dbelyakov.
  1. Документ предполагает существенную модернизацию инфраструктуры медицинских организаций.
  2. Развитие организаций, оказывающих паллиативную помощь больным.
  3. Модернизация информационного обеспечения системы обязательного медицинского страхования.
  4. Создание единой федеральной системы регистрации фактов и причин смертей на базе единой ГИС (государственной инфосистемы).
  5. Расширение возможности оказания первой помощи больным, в том числе пострадавшим в результате ДТП.
  6. Сокращение потребления алкоголя и табака, повышение психического здоровья граждан РФ.
  7. Развитие систем психиатрической и наркологической помощи населению.
  8. Развитие системы охраны здоровья для людей, задействованных на вредных производствах.
  9. Совершенствование госрегулирования в сфере производства медицинских изделий.
  10. Разработка новых средств и методов диагностики и лечения больных на основе генетических технологий.
  11. Формирование регистра граждан РФ, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет средств бюджета.
  12. Расширение календаря профилактических прививок.
  13. Реализация комплексных программ по профилактике ВИЧ, туберкулеза и гепатита.
  14. Развитие системы госрегистрации предельных цен на препараты, входящие в перечень ЖНВЛ.
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