Мишустин подписал стратегию развития здравоохранения. Что в ней главного

- Документ предполагает существенную модернизацию инфраструктуры медицинских организаций.
- Развитие организаций, оказывающих паллиативную помощь больным.
- Модернизация информационного обеспечения системы обязательного медицинского страхования.
- Создание единой федеральной системы регистрации фактов и причин смертей на базе единой ГИС (государственной инфосистемы).
- Расширение возможности оказания первой помощи больным, в том числе пострадавшим в результате ДТП.
- Сокращение потребления алкоголя и табака, повышение психического здоровья граждан РФ.
- Развитие систем психиатрической и наркологической помощи населению.
- Развитие системы охраны здоровья для людей, задействованных на вредных производствах.
- Совершенствование госрегулирования в сфере производства медицинских изделий.
- Разработка новых средств и методов диагностики и лечения больных на основе генетических технологий.
- Формирование регистра граждан РФ, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет средств бюджета.
- Расширение календаря профилактических прививок.
- Реализация комплексных программ по профилактике ВИЧ, туберкулеза и гепатита.
- Развитие системы госрегистрации предельных цен на препараты, входящие в перечень ЖНВЛ.
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