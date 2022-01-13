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Здоровье

Мишустин поручил до 14 января оценить готовность больниц к созданию резерва коек

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 14 января оценить готовность больниц к созданию резерва коек для пациентов, зараженных COVID-19, сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

«По поручению Мишустина Минздраву до 14 января предстоит оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Минцифры до конца рабочей недели поручено обеспечить готовность службы 122 к возможному существенному увеличению количества обращений граждан, пишет bfm.ru.

Премьер также поручил региональным властям вместе с Минздравом подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения «омикрон"-штамма коронавируса и увеличить объемы тестирования населения.

Мишустин подчеркнул, что ежедневно в субъектах РФ должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Мишустин выделит Алтайскому краю деньги на подъемные для медиков.

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