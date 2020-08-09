Мишустин разрешил вылатить российским врачам еще 15 млрд рублей

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое по итогам июля позволяет направить на доплаты врачам, борющимся с коронавирусом, еще 15 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, средства будут выделены из правительственного резервного фонда. Деньги пойдут на стимулирующие выплаты медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

Ранее по итогам июля правительство планировало потратить на эти цели 9,1 млрд рублей. Однако текущая коронавирусная ситуация скорректировала прогноз в сторону увеличения.

Выплаты положены медикам за особые условия труда и высокую нагрузку. Пока неизвестно, сколько средств получат врачи из Алтайского края.

По данным на 9 августа, в России заболели коронавирусом в общей сложности 882 тыс. человек. Скончались от болезни за все время мониторинга 14 854 человека.