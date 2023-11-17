Младенческая смертность снизилась в два раза в Алтайском крае. Причем здесь материнская любовь, рассказал главный неонатолог

Всего за пять лет в Алтайском крае удалось снизить младенческую смертность в два раза. А уровень выхаживания недоношенных детей достиг почти 100%. Как удалось добиться таких результатов, рассказал главный неонатолог региона Олег Зуйков, заведующий отделением экспертизы педиатрической помощи Центра охраны материнства и детства.

Под одной крышей

Совсем не так давно, в 2015 году, младенческая смертность составляла 8,9 на 1000 родившихся в Алтайском крае. Это значит, что из 1000 малышей девять погибали, не дожив до года. Но к 2022 году это число снизилось в два раза - до 4,5 на 1000 младенцев.

Этому способствовало сразу несколько факторов. В первую очередь, в декабре 2016 года был построен перинатальный центр «ДАР», который специализируется на помощи беременным, находящимся в группах повышенного риска возникновения перинатальной патологии. Это женщины с нарушениями здоровья и возрастные, от 40 лет.

«За такими женщинами нужен тщательный контроль и уход, который не всегда могли обеспечить обычные родильные дома. Собрав всех беременных из группы риска в одном месте, мы тем самым смогли оказывать им более эффективную помощь», - отмечает Олег Зйуков.

Центр обеспечен современной техникой, которая позволяет выхаживать малышей даже с экстремально низким весом — до 500 грамм. По словам главного неонатолога, большая часть преждевременных родов происходит на территории «ДАРа».

Ребенок. Роды. Младенец. unsplash.com

Внимательное обследование

Второй важный шаг - усовершенствование технологий выхаживания. После рождения малышей стали отправлять на скрининг на обнаружение патологий. Изначально он включал в себя пять заболеваний: фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземия, гипотериоз. А с 2022 в него входит 30 заболеваний, в том числе спинальная мышечная амиотрофия и многие обменные нарушения.

Благодаря этому, врачи могли вовремя обнаружить заболевание и провести необходимое лечение.

Проблемы торопыжек

В особую группу риска попадают недоношенные дети. Это связано с тем, что они рождаются незрелыми: у них нет защиты от инфекций, а желудок еще не готово употреблять пищу в должном объеме. И потому такие младенцы больше остальных подвержены различным патологиям.

В 2018 году только у 36% недоношенных детей не было проблем со здоровьем. У 64% были выявлены различные нарушения, треть из них становилась инвалидами.

Младенец. unsplash.com

Теперь же, благодаря скринингу, врачи смогли вовремя предотвращать развитие заболеваний.

«Раньше считалось, что недоношенного ребенка достаточно выходить, а после — при положительных показателях веса и роста — выписать. Но теперь мы понимаем, что ребенку еще требуется реабилитация. С ним работает целая команда специалистов: педиатр, невролог, кардиолог, травматолог, офтальмолог, сурдолог и другие», - рассказывает Олег Зуйков.

Такой тщательный подход помог сократить уровень инвалидности до 12%. Теперь 88% недоношенных детей остаются здоровыми, а уровень выхаживания стал почти 100%.

Младенец. Ребенок. СС0

Малышу нужна мама

Помогло и такое простое, но очень важное решение — мам недоношенных детей стали пускать в реанимацию. Раньше даже в федеральных больницах считали, что мамы могут принести дополнительные инфекции. Потому малыши оставались наедине с медсестрами, которые кормили их специальными смесями.

Однако выяснилось, что лучше всего малышам помогает восстанавливаться именно материнская любовь и грудное молоко. Как только к детям стали пускать мам с «домашней» микрофлорой, они стали выживать даже с экстремальными показателями.