7,2 млн россиян не выпустят за границу из-за долгов

Количество россиян, которые могут не выпустить за границу из-за большой просроченной задолженности, достигло 7,2 миллиона, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Об этом пишет РИА «Новости».

Речь идет о заемщиках с просроченной задолженностью свыше 90 дней на сумму более 30 тыс. рублей.

Перед тем как отправиться в аэропорт, человеку стоит за десять-четырнадцать дней до выезда по фамилии, имени и отчеству через сайт Федеральной службы судебных приставов проверить, есть ли он в базе исполнительных производств, советует Мехтиев.

«Если ответ положительный, то необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около десяти рабочих дней, пока данные будут внесены в базу. Иногда время исключения из базы сокращается, но во избежание лишних рисков стоит не доводить дело до последнего», — отметил он.

Если выехать за границу необходимо, например, на лечение, по закону можно попробовать попросить отсрочку погашения задолженности или рассрочку — для этого нужно написать заявление в ФССП или обратиться в суд. Но нужно непременно доказать, что поездку отложить нельзя.

Ранее в Госдуме предложили изымать загранпаспорта у должников.