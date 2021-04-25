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Здоровье

Мнение врача. Чем опасен полный отказ от алкоголя

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что полный отказ от алкогольных напитков может привести к развитию инфаркта, сообщает «Рамблер».

Корпоратив, праздник. Алкоголь.
Корпоратив, праздник. Алкоголь.
CC0

«А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? < > Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя», — приводит РИА «Новости» слова Мясникова в эфире телеканала «Россия1».

Медик подчеркнул, что малые дозы алкоголя — это 19 грамм чистого спирта, что соответствует 300 граммам пива или 150 граммам вина, или 40 граммам крепкого алкоголя.

&quot;Кремлевский доктор&quot; Мясников.
«Кремлевский доктор» Мясников.
Скриншот видео «Россия 1»

Среди других факторов риска Мясников призвал учитывать пол и возраст. По словам врача, женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, тогда как мужчины — после 45-ти.

Кроме того, Мясников указал на фактор наследственности, а именно на случаи ранних проявлений инфаркта, инсульта и других сосудистых заболеваний у родственников в возрасте до 50 лет.

Сердце.
Сердце.
unsplash.com

Помимо этого, среди предпосылок смертельного заболевания медик назвал курение, повышение холестерина низкой плотности или понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара или диабет, артериальную гипертонию, отсутствие физической активности и ожирение.

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