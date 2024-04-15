"Много ем и не толстею" — при каких болезнях бывает частое переедание

Доктор заявила, что проблемы могут быть в работе щитовидной железы или заражение паразитами.
При этом если человек ест и не толстеет, то у этого может быть только две причины. Первая: человек много двигается и расходует калорий больше, чем потребляет.
Если же человек много ест, но мало двигается, но при этом продолжает худеть, то ему нужно обратиться к врачу. Это может быть сигналом различных заболеваний. Лишний вес может не появляться из-за нарушения щитовидной железы. Также человек может не толстеть из-за гельминтов.
Паразиты не просто живут в организме человека, но и выделяют вредные токсины.
Кроме того, к худобе могут привести проблемы с перевариванием пищи.
Ранее сообщалось, что врачи рассказали, почему полезно есть замороженные овощи и фрукты.
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