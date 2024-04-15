"Много ем и не толстею" — при каких болезнях бывает частое переедание

Доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что частые переедания при неизменном весе могут указывать на болезни. Об этом сообщает Sputnik.

Доктор заявила, что проблемы могут быть в работе щитовидной железы или заражение паразитами.

При этом если человек ест и не толстеет, то у этого может быть только две причины. Первая: человек много двигается и расходует калорий больше, чем потребляет.

Если же человек много ест, но мало двигается, но при этом продолжает худеть, то ему нужно обратиться к врачу. Это может быть сигналом различных заболеваний. Лишний вес может не появляться из-за нарушения щитовидной железы. Также человек может не толстеть из-за гельминтов.

Паразиты не просто живут в организме человека, но и выделяют вредные токсины.

Кроме того, к худобе могут привести проблемы с перевариванием пищи.

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