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Здоровье

"Много ем и не толстею" — при каких болезнях бывает частое переедание

Доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что частые переедания при неизменном весе могут указывать на болезни. Об этом сообщает Sputnik.

Живот, боль в животе.
Живот, боль в животе.
СС0

Доктор заявила, что проблемы могут быть в работе щитовидной железы или заражение паразитами.

При этом если человек ест и не толстеет, то у этого может быть только две причины. Первая: человек много двигается и расходует калорий больше, чем потребляет.

Если же человек много ест, но мало двигается, но при этом продолжает худеть, то ему нужно обратиться к врачу. Это может быть сигналом различных заболеваний. Лишний вес может не появляться из-за нарушения щитовидной железы. Также человек может не толстеть из-за гельминтов.

Паразиты не просто живут в организме человека, но и выделяют вредные токсины.

Кроме того, к худобе могут привести проблемы с перевариванием пищи.

Ранее сообщалось, что врачи рассказали, почему полезно есть замороженные овощи и фрукты.

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