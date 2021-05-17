Мобильные центры вакцинации в Барнауле сменили адреса

Вакцинироваться можно по адресам:
- ул. Балтийская, д. 16, ТЦ «Праздничный» с 17 по 31 мая с 10:00 до 16:00;
- пл. Победы, д. 10, Железнодорожный вокзал с 18 по 31 мая с 10:00 до 16:00 (17 мая комплекс будет еще будет работать у ТЦ «Пионерский»).
Предварительная запись не требуется, добавили в минздраве.
Каждого желающего привиться осмотрит врач — противопоказаниями являются симптомы ОРВИ и обострение хронических заболеваний.
По данным на 16 мая года, в Алтайском крае прививается 215 962 человека, в том числе: 48 585 человек получили первую прививку и 167 377 человек полностью привиты.