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Здоровье

Мобильные центры вакцинации в Барнауле сменили адреса

С 17 мая мобильные комплексы для вакцинации от коронавируса в Барнауле переедут на новые места, сообщили в краевом минздраве.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

Вакцинироваться можно по адресам:

  • ул. Балтийская, д. 16, ТЦ «Праздничный» с 17 по 31 мая с 10:00 до 16:00;
  • пл. Победы, д. 10, Железнодорожный вокзал с 18 по 31 мая с 10:00 до 16:00 (17 мая комплекс будет еще будет работать у ТЦ «Пионерский»).

​Предварительная запись не требуется, добавили в минздраве.

Каждого желающего привиться осмотрит врач — противопоказаниями являются симптомы ОРВИ и обострение хронических заболеваний.

По данным на 16 мая года, в Алтайском крае прививается 215 962 человека, в том числе: 48 585 человек получили первую прививку и 167 377 человек полностью привиты.

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