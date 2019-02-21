Парень из Алтайского края просит помощи в борьбе с опасной болезнью

28-летний житель Новоалтайска Никита Сысоев четвертый год борется с тяжелой болезнью — системной красной волчанкой. Его иммунная система вырабатывает антитела, которые повреждают здоровые клетки — иначе говоря, организм атакует сам себя. У парня серьезные осложнения и целый «букет» сопутствующих заболеваний.

Никита Сысоев. предоставлено Н. Сысоевым

Диагноз «системная красная волчанка» Никите поставили в 2015 году. С тех пор он находится под наблюдением врачей, проходит поддерживающее лечение. При этом парень продолжает работать в «Альфа-банке» и учиться в Барнаульском кооперативном техникуме по индивидуальной программе (высшее образование у него есть).

Из-за болезни у Никиты развились сопутствующие заболевания кожи, суставов, легких, желудочно-кишечного тракта, крови, периферической нервной и сердечно-сосудистой систем. Особенно сильно поражены почки, парню необходимо проходить процедуру гемодиализа три раза в неделю.

Методы лечения в России Никита исчерпал и решил обратиться за помощью к зарубежным врачам. Его случай оказался настолько сложным, что взяться за него согласилась немецкая клиника Asklepios Klinik Altona.

Никите предложили провести обследование, лечение почек и основного заболевания. Все это стоит больших денег — первоначальный счет составил 5 602 евро (более 400 тыс. рублей). С учетом стоимости перелета и процедуры гемодиализа, которую в Германии придется делать платно, общая сумма может увеличиться в два раза.

Диагноз Н. Сысоева , выписка из больницы. предоставлено Н. Сысоевым

Коллеги Никиты уже собирают деньги на его лечение. Именно они обратились в altapress.ru с просьбой опубликовать информацию о его заболевании.

Елена Чардымова,

начальник отдела открытия счетов алтайского «Альфа-банка»:

Мы со своей стороны помогаем, как можем, но этого недостаточно. Обращаемся за помощью ко всем неравнодушным людям. Никита — молодой, перспективный, красивый парень. Ведет ЗОЖ, он КМС по баскетболу, поет, танцует и чувствует себя полноценным и нужным обществу!

В распоряжении altapress.ru имеется пакет документов, подтверждающий диагноз Никиты Сысоева и требования немецкой клиники.

Как помочь Никите

Номер счета в АО «Альфа-Банк»: 4081 7810 9069 9009 2675

Номер карты в АО «Альфа-Банк»: 4790 8788 2301 9547

Получатель: Сысоев Никита Олегович

Телефон, привязанный к карте: 8 923 653 7273.