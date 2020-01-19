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Здоровье

Мощная магнитная буря обрушится на Землю в начале февраля

В начале февраля Земля окажется под воздействием сильной магнитной бури.

Магнитная буря.
Магнитная буря.
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Как сообщает издание «Моя Земля», ее пик придется на период со 2 по 4 февраля. Мощность магнитных волн в эти дни составит около четырех баллов.

1 и 5 февраля сила магнитных волн будет находиться на уровне трех баллов. Это существенно выше нормы.

Как магнитные бури влияют на здоровье

В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:

  • на быструю усталость;
  • на высокую раздражительность;
  • на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
  • на ухудшение самочувствия;
  • на подавленность и даже депрессивное настроение.
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