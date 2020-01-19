Мощная магнитная буря обрушится на Землю в начале февраля

Как сообщает издание «Моя Земля», ее пик придется на период со 2 по 4 февраля. Мощность магнитных волн в эти дни составит около четырех баллов.
1 и 5 февраля сила магнитных волн будет находиться на уровне трех баллов. Это существенно выше нормы.
Как магнитные бури влияют на здоровье
В период роста солнечной активности метеозависимые люди жалуются:
- на быструю усталость;
- на высокую раздражительность;
- на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- на ухудшение самочувствия;
- на подавленность и даже депрессивное настроение.