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7 февраля
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Здоровье

Мошенники начали продавать амулеты и обереги от коронавируса

В интернете появились объявления о продаже оберегов и противогазов, защищающих от коронавируса, сообщает «Интерфакс». Кроме того, можно купить костюм коронавируса и одноименную картину.

Оберег.
Оберег.
Юрий Иванов

Жительница Петербурга через сайт объявлений предложила купить у нее за 1,6 млн рублей оберег от коронавируса, который будет нагреваться в случае опасности.

В Омске и Тюмени продают обереги, а также «заговоренный и освященный чеснок», а в Казани — «костюм коронавируса».

В Санкт-Петербурге выставили на продажу картину «Коронавирус» за 10 млн рублей.

Многие объявления о продаже противогазов, медицинских масок и бактерицидного оборудования сопровождаются подписью «от коронавируса». В Тюмени и Уфе предлагают услуги грузчиков, привитых от коронавируса.

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